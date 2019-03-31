Sadi Güven'in açıklamalarından satır başları:

Bugün Malatya'da meydana gelen üzücü olayda iki vatandaşımız, Gaziantep'te meydana gelen üzücü olayda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum.

Sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe seçim kurullarımıza teslim edilmiştir. İlçe seçim kurullarımız tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır.

Sayım döküm cetvelleri YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmaktır.

Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. YSK, sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta toplamak suretiyle, seçim sonuçlarını ilan etmek ve Resmi Gazete'de yayınlamaktır. Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede yayınlayacağız.