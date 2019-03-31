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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 23:21

Başkanı’ndan sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması

Başkanı yerel sonuçları ile ilgili ilk açıklamaları yapıyor. Güven açıklamasında "Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacağız" dedi.

Sadi Güven'in açıklamalarından satır başları:

Bugün 'da meydana gelen üzücü olayda iki vatandaşımız, 'te meydana gelen üzücü olayda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum.

Sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe kurullarımıza teslim edilmiştir. İlçe seçim kurullarımız tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır.

Sayım döküm cetvelleri YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmaktır.

Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. YSK, sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta toplamak suretiyle, seçim sonuçlarını ilan etmek ve 'de yayınlamaktır. Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede yayınlayacağız.

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