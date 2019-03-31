MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MHP KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİM IŞIK KİMDİR?

1967 yılında Erzincan'da doğan Bekir Aksun, ilk orta ve lise eğitiminin ardından Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulunu 1987 yılında tamamladı. 1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptıktan sonra 2006 yılında ticarete atıldı. MHP'de il yönetim kurulu üyeliği il başkan vekilliği İl Başkanlığı ve üst kurul delegeliği yapan Aksu evli ve 3 çocuk babasıdır.