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Başkan Erdoğan açıklamanın hemen ardından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden özel uçakla Ankara'ya hareket etti. Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla genel merkez önünde toplanan partililer, burada kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını izlerken yapılan müzik yayınına da eşlik etti. Esenboğa Havalimanı'nda toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, parti genel merkezine hareket etti. Balkona çıkan Başkan Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla birlikte 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısını söyledi.

Başkan Erdoğan Ankara'da balkon konuşması yapıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Desteğiniz, kardeşliğiniz için şükranlarımı sunuyorum.

