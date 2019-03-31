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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 22:52

CHP Artvin Belediye Başkan Adayı ? Nereli ve kaç yaşında?

31 Mart'ta Türkiye'de 57 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde vatandaşlar adaylar hakkında araştırma yapıyor. Peki, CHP Artvin Belediye Başkan Adayı ? ve kaç yaşında sorularıyla ilgili detayları sizin için derledik.

Demirhan Elçin kimdir?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Artvin Belediye Başkan Adayı , nereli sorularının yanıtı...

CHP ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?

Demirhan Elçin, 30 Haziran 1960 tarihinde Artvin ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Artvin şehrinde tamamladı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Demirhan Elçin, 1989 ve 1994 tarihleri arasında Artvin Belediye Meclis Üyeliğine devam ederek, siyasi hayatının başlangıcını yapmıştır. CHP teşkilatında siyasi hayatına devam eden Demirhan Elçin, 2019 Artvin Belediye Başkanı olarak adaylığını koymuştur.

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