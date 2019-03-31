Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandıktan sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan ilk sonuçların ardından seçime ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamanın ardından ise Ankara'ya hareket etti. Başkan Ankara'da balkon konuşması yapacağını söyledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

"AK PARTİ HEP OLDUĞU GİBİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI"

Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşması yaparak seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim. 2002 seçimlerinden bu yana AK Parti hep olduğu gibi açık ara birinci parti çıktı. MHP ile ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAKİ SONUÇLARI ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUM"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sonuçları çok önemli görüyorum. Birilerin vatandaşlarımızın iradelerine pranga vurma çabalarına hep d dikkat çekmişizdir. Bunlara çok açık net vurgu yaptım. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerini ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkaya alanlara iradesini teslim etmeyeceğini göstermiştir.

"81 VİLAYETİMİZDEKİ HER BİR VATANDAŞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Genel hatları itibarıyla sonuçlar bu çabaların amacına ulaşamadığına işaret ediyor. Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum. Güneydoğu, Doğu ve diğer illerimizde megabordlarda bunları görüntülü olarak hep yayınladık. Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşımıza ben teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE &NBSP;HEDEFİNE TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE ODAKLANACAĞIZ"

Artık sık sık seçimlerle iççice olmayacağız. Ekonomisiyle, siyasetiyle, özellikle savunma sanayiyle yatırımlarla üretimlerle nasıl meşgul olacağız, buna odaklanacağız. Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde, meclisteki milletvekillerimiz yasama görevinde işbirliği içerisinde gece gündüz çalışacağız. Seçilen belediye başkanlarımız şehirlerini 5 yıl idare edeceği gibi görev süremizce ülkemizi yönetmeyi sürdüreceğiz. Gündemimizde çok önemli reformlar var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz bir şekilde odaklanacağız. Bölgemizde oluşan tehditleri diplomasi kanalları ve askeri gücümüzü kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi ve bölgemizi huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

"ANKARA'DA BALKON KONUŞMASI YAPACAĞIZ"

Ülkemizin 2023 hedeflerine doğru adım adım ilerlemesi için gece gündüz çalışacağız. Seçim sonuçlarının bir kez daha ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda sayın Bahçeli'ye ve mesai arkadaşlarına, benim mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Partimin bütün ilgili birimlerinde genel merkez, il, ilçe, belde bütün teşkilatlarında çalışan, çalışmaları yürüten şahsım partim ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Yorucu maratonda hakikaten arkadaşlarım gece, gündüz demeden bu çalışmaları yürüttüler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yürüyecek çok yol bu millete dökeceğimiz çok alın teri var. Tüm milletime kalbi kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Geceniz hayır olsun diliyorum. Balkon konuşmamızı yapmak üzere Ankara'ya yola çıkıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.