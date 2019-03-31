Sarıyer'de kriz! Sandık başkanı zarf vermeyerek oylara engel olmaya çalıştı

İstanbul Sarıyer Ortaokulu'nda 1262 numaralı sandık başkanının oyunu kullanmak isteyen vatandaşlara oy pusulasını vermesine rağmen 'zarfı daha önce verdiği' gerekçesiyle zarf talebini geri çevirmesi AK Parti yönetimini harekete geçirdi.

PUSULAYI VERDİ ANCAK ZARF VERMEYEREK OYLARA ENGEL OLMAYA KALKIŞTI

Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın sandık görevlilerini ziyareti sırasında yaşanan olayda, 1262 numaralı sandık başkanının bazı vatandaşlara oy pusulalarını vermesine karşın zarfları daha önce verdiğini iddia etmesi üzerine gelen zarf talebini geri çevirmesi krize neden oldu. Sandık başkanının vatandaşlara oy pusulalarını sandığa zarfsız bir şekilde atmalarını söylediği belirtildi. Benzer durumun 3 kez tekrarlandığı ifade edildi.