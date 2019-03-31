Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel seçimler için 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Doğu illerinde sandıklar saat 16.00 itibariyle kapandı. Batı illerinde ise sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. Şimdi vatandaşlar merakla seçimden çıkacak sonuçları bekliyor.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte hangi ilde hangi adayın kazanacağı büyük merak konusu oldu.
31 Mart Şırnak yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Şırnak ilinde oy kullanma işlemleri sona erdi. Şırnak ilinde oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Şırnak seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor.
31 MART ŞIRNAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Şırnak seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.
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2014 YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALMIŞTI?
Kayıtlı seçmen sayısı: 52.608.398
Sandık sayısı: 194.042
Oy kullanan seçmen sayısı: 46.924.877
Katılım Oranı (%): 89,19
Geçerli oy sayısı: 44.866.446
Geçersiz oy sayısı: 2.058.431
2014 YEREL SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLER VE OY ORANLARI
Adalet ve Kalkınma Partisi: 19.469.840
Cumhuriyet Halk Partisi: 11.493.758
Milliyetçi Hareket Partisi: 7.907.067
Barış ve Demokrasi Partisi: 2.027.782
Saadet Partisi: 3,277,651
Halkların Demokratik Partisi: 901.945
Büyük Birlik Partisi: 1,700,920
Demokrat Parti: 325.389
Demokratik Sol Parti: 149.650
İşçi Partisi: 115.977
Bağımsız Türkiye Partisi: 107.667
2014 YEREL SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK SAYILARI
Adalet ve Kalkınma Partisi: 15.898.025 oy, 18 Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Halk Partisi: 10.835.871 oy, 6 Büyükşehir Belediyesi
Milliyetçi Hareket Partisi: 4.764.833 oy, 3 Büyükşehir Belediyesi
Barış ve Demokrasi Partisi: 1.079.026 oy, 2 Büyükşehir Belediyesi
Halkların Demokratik Partisi 817.494 oy
Saadet Partisi: 579.231 1.66
Bağımsızlar: 206.029 0.59
Büyük Birlik Partisi: 248.169
2014 YEREL SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SAYILARI
Adalet ve Kalkınma Partisi: 17.952.504 oy, 800 İlçe Belediyesi
Cumhuriyet Halk Partisi: 11.008.961 oy, 226 İlçe Belediyesi
Milliyetçi Hareket Partisi: 7.391.458 oy, 166 İlçe Belediyesi
Barış ve Demokrasi Partisi: 1.738.372 oy, 97 İlçe Belediyesi
Saadet Partisi: 1.181.226 oy, 27 İlçe Belediyesi
Halkların Demokratik Partisi: 836.741 oy, 0 İlçe Belediyesi
Büyük Birlik Partisi: 592.296 oy, 6 İlçe Belediyesi
Demokrat Parti: 311.947 oy, 14 İlçe Belediyesi
Demokratik Sol Parti: 162.943 oy, 5 İlçe Belediyesi
Bağımsızlar: 103.388, 0.25, 5 İlçe Belediyesi
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