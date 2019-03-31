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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 21:49

Belediye Başkanlığını adayı kazandı

Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, adayı kazandı

İşte rekor oyun geldiği il

Kesin olmayan sonuçlara göre, 25 bin 447, adayı Ayhan Akyüz 4 bin 690 oy aldı.

METİN'İN ÖZGEÇMİŞİ

26 Kasım 1969 tarihinde Merkez ilçede doğdu. İlk ve orta öğretimini Rize'de tamamladı. 1993 yılında Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2012 – 2014 yılları arasında Siyaset Felsefesi alanında tezini yaptı.

1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yaptı ve 2004 yılında mahalli lerde İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin, bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.

Üniversitesi Geliştirme Derneği kurucu başkanlığını yürüten Metin, Geliştirme Vakfı Kurucu üyesidir.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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