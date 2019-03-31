Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası çıktı.

OY GEÇERSİZ SAYILDI

Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmen Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK" yazarak oy kullandı. Oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.