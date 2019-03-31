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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 20:50

'da sandıktan çıkan pusula görevlileri bile şaşkına çevirdi

'nın Muratpaşa ilçesinde, oy sayımı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Oy kullanılan sandıklardan birinden için oy pusulası görevlileri şaşkına çevirdi.

Görevli bile şaşkına döndü! Sandıktan bakın ne çıktı?

'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası çıktı.

OY GEÇERSİZ SAYILDI

Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmen Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK" yazarak oy kullandı. Oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

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