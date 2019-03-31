MHP Bartın Belediye Başkan Adayı Cemal Akın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Bartın Belediye Başkan Adayı Cemal Akın kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MHP BARTIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEMAL AKIN KİMDİR?

Cemal Akın, 1959 yılında Bartın'da doğdu. Karaköy İlkokulu ve Bartın Lisesi'nin ardından 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Askerlik görevinden sonra Bartın'da Elektrik Mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve spor kulüplerinde kurucu ve yönetici olarak yer aldı.

Her kademesinde görev aldığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 1991 yılında il olan Bartın'da ilk İl Başkanı seçildi. 1991-2002 arasında 11 yıl MHP Bartın İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 2003 ve 2006 yıllarında yapılan kongrelerde MHP Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Cemal AKIN, ilk kez 29 Mart 2009, ikinci kez 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, Bartın Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.