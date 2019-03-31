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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 22:09

CHP Menderes Belediye Başkan Adayı ? Nereli ve kaç yaşında?

31 Mart'ta Türkiye'de 57 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde vatandaşlar adaylar hakkında araştırma yapıyor. Peki, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı ? ve kaç yaşında sorularıyla ilgili detayları sizin için derledik.

Mustafa Kayalar kimdir?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Menderes Belediye Başkan Adayı , nereli sorularının yanıtı...

CHP MENDERES BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA KAYALAR KİMDİR?

İzmir'in Menderes ilçesinde doğan Mustafa Kayalar, ilk, orta ve lise öğretimini İzmir'de tamamladıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 2014'te CHP'ye üye olan Kayalar, aynı yıl yapılan Mahalli İdareler Seçiminde meclis üyesi seçildi. Evli olan Kayalar'ın iki çocuğu var.

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