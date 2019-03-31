31 Mart Mersin yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Mersin'de oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 13 ilçenin yer aldığı Mersin'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Mersin seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Mersin yerel seçim sonuçları...

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31 MART MERSİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Mersin seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

MHP Mersin Belediye Başkan adayı Hamit Tuna: %

CHP Mersin Belediye Başkan adayı Vahap Seçer: %

DP Mersin Belediye Başkan adayı Ayfer Yılmaz: %

MERSİN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Mersin ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Akdeniz:

Anamur:

Aydıncık:

Bozyazı:

Çamlıyayla:

Erdemli:

Gülnar:

Mezitli:

Mut:

Silifke:

Tarsus:

Toroslar:

Yenişehir:

2014 MERSİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Mersin yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Mersin yerel seçim sonuçları...

MHP: % 32

CHP: % 28,3

AK PARTİ: % 28

BDP: % 9,6

SP: % 0,6

2009 MERSİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP: % 31,00

MHP: % 25,10

AK PARTİ: % 21,30

DTP: % 17,50

DSP: % 3,70

MERSİN HAKKINDA

Mersin (İçel), Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, 15.620 km2 yüzölçümüne sahip olan ve en kalabalık onuncu şehirdir.

Antik kaynaklara göre eski çağlarda Mersin şehri, ticaretin yoğun olarak geçtiği bir şehirdi. Ticaret o kadar güçlüydü ki Mersin şehri kendi adına para bile bastırıyordu.

Roma İmparatoru Hadrianus'dan adını alarak Hadrianopolis adıyla bir süre anıldı. Roma devlet adamı Marcus Cicero 620-621 yıllarında Mersin şehrinin valisi oldu.

7. yüzyılda Araplar'ın yaptığı seferler sonucu fethedilen Mersin şehri, ardından sırasıyla Tolunoğulları, Bizanslılar, Ermeni Krallığı, Memlükler ve Ramazanoğulları Beyliği tarafından fethedlidi.

1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine giren şehir, Amerika İç Savaşı esnasında bölgenin yüksek miktarda talep ettiği pamuk ihtiyacını önemli bir şekilde karşıladı ve pamuğun büyük bir ticaret malı olmasını sağladı. Demiryolu ile getirilen pamuk, deniz yoluyla ihraç edildi.

1918'de imzalanan Sevr Antlaşması ile Mersin şehri, Fransız ve İngiliz askerleri tarafından işgal edildi. Milli Mücadele yıllarında 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği Türk ordusu tarafından işgalcilerden geri alınan şehir 1924 yılında il olarak ilan edildi.

Günümüzde şehir tarihi ve turistik bölgelerinden dolayı turistlerin uğrak noktalarından birisi haline gelmiştir. Deniz ticareti konusunda hayata geçirilen GAP projesi ile Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük limanı oldu.