Mehmet Fatih Maçoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte Mehmet Fatih Maçoğlu kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MEHMET FATİH MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu, 20 Aralık 1968 Tunceli Ovacık doğumlu, Ovacık Belediye Başkanı görevinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanı oldu.

Tunceli'ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu olan Fatih Mehmet Maçoğlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı.

Meslek yaşamına 1989'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı. 2007 yılından bu yana Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalışmaktaydı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Maçoğlu evli 2 çocuk babası.

2014 Yerel Seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkan adayı olan Maçoğlu seçimleri kazanarak Ovacık Belediye Başkanı seçilmişti.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde bu kez il adayı olan Maçoğlu yine TKP adayı olarak YSK'ya başvuru yaptı.