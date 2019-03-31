CHP ve İYİ Parti'nin gizli ortağı HDP, Adıyaman ve Şanlıurfa'da aday çıkarmayarak Saadet Partisi adaylarına destek verilmesi talimatı vermişti. Seçimi kesinlikle kazanacaklarını çok önceden iddia eden HDP-SP ittifakı bu iki ilde adeta şok yaşadı.
AK PARTİ İKİYE KATLADI
Bu 2 ilden Adıyaman'da yüzde 50'nin üzerine çıkan AK Parti Saadet-HDP ittifakını ikiye katladı. Öyle ki İYİ Parti'nin adayının oyları dahi eklense muhalefet, AK Parti'nin oranına ulaşamadı.
ŞANLIURFA'DA 60'I DA AŞTI
Durum HDP'nin Saadet'i desteklediği Şanlıurfa'da da aynı.
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