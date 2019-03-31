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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 21:21

Adıyaman ve 'da - SP ittifakı, adaylarının yarısı kadar oy alabildi!

'nin aday çıkarmayarak adaylarına oy verme talimatı verdiği Adıyaman ve 'da resmi olmayan sonuçlarına göre adayları farklı galibiyetlerini ilan etti.

HDP - SP'ye büyük şok!

ve İYİ Parti'nin gizli ortağı , Adıyaman ve 'da aday çıkarmayarak adaylarına destek verilmesi talimatı vermişti. i kesinlikle kazanacaklarını çok önceden iddia eden HDP-SP ittifakı bu iki ilde adeta şok yaşadı.

AK PARTİ İKİYE KATLADI
Bu 2 ilden Adıyaman'da yüzde 50'nin üzerine çıkan Saadet-HDP ittifakını ikiye katladı. Öyle ki İYİ Parti'nin adayının oyları dahi eklense muhalefet, AK Parti'nin oranına ulaşamadı.

ŞANLIURFA'DA 60'I DA AŞTI
Durum HDP'nin Saadet'i desteklediği Şanlıurfa'da da aynı.

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