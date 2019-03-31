Oy kullanma esnasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Pütürge'nin Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ismi öğrenilemeyen kişi, yaşlı yakınını oy kullanması için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na getirdi. Yakını, iddiaya göre, yanında getirdiği yaşlının oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek istedi. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi ve beraberindekilere, sandık başında görevli, Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş karşı çıktı. Bu sırada müşahit olarak sandık başında bulunan İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş da yaşlı yakınıyla kabine girmek isteyen kişiye itiraz etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yaşlı ve yakınının yanındaki kişilerden olduğu belirtilen, kimliği belirsiz kişi, tabancayla Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan İlyas ve Hasan Aktaş, yaşamını yitirdi, bacaklarından yaralanan Ali Aktaş ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 GÖZALTI

Okulda ve mahallede yoğun güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, silahlı kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada sınıftaki sandık da olay yeri incelemesi ve oy kullanımının sağlıklı sürdürülmesi için okuldan alınarak, Bölünmez Camii'ne götürüldü. Pütürgeliler, oy kullanma işlemine burada devam etti.

VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, olay sonrası kentte seçime giren partilerin il başkanları ile toplantı yaptı. Sağduyu çağrısında bulunan Vali Baruş, 4 kişinin gözaltına alındığını ve Pütürge'de ek güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, şunları söyledi:



"Bugün saat 10.00 sıralarında seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırma konusunda çıkan tartışma neticesinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı bir vatandaşımız ise tedavi altında. Bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şahıs hemen olay akabinde jandarma ekiplerimizce yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma cumhuriyet başsavcılığımızca bizzat yürütülüyor. Herkesi dikkatli konuşmaya ve davranmaya davet ediyorum. Sandık başında arama uygulaması yok biliyorsunuz. Olay yerine intikal eden şahısların ne şekilde intikal ettiği, olayı nasıl gerçekleştirdikleri bu konuda gerekli soruşturma işlemleri devam ediyor. Şu anda ilçede gerginliğin artmaması için, vatandaşlar arasında yeni husumetlerin meydana gelmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini aldık, takviye kuvvetleri gönderdik."