Son dakika gelişmesine göre, İçişleri Bakanlığı seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saat 15.00 itibarıyla ülke genelinde 310 olayın meydana geldiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tüm vatandaşların özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirler planlandığı ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerin güncellendiği bildirildi. Bu sabah itibarıyla Bakanlık merkezindeki Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi'nin Bakan Süleyman Soylu başkanlığında, illerdeki seçim koordinasyon merkezlerinin ise ilgili valilerin nezaretinde 24 saat esasına dayanan çalışma planına geçtiği kaydedildi. Açıklamada, "Sahada meydana gelen olaylar anlık olarak izlenmektedir. Bu süreç, oy sandıkları İl Seçim Kurulları'na teslim edilip, sayımlar tamamlanana kadar kesintisiz bir şekilde devam edecektir" denildi.

'4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Saat 15.00 itibarıyla Bakanlığa illerden 310 seçim olayı bilgisinin ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu olayların 62'si 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet, 51'i oy pusulalarının fotoğraflarını çekme, 35'i tehdit ve hakaret, 62'si kasten yaralama ve darp, 15'i oy verme düzenini bozma, 11'i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20'si izinsiz silah taşıma ve 54'ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir. Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

MALATYA

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki bir okulda, sandık görevlileri ile bir grup seçmen arasında yaşlı vatandaşa oy kullandırma usulü konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'DA 23 YARALI

Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde çıkan seçim kavgalarında yaralanan 23 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayapınar ilçesinde Evliya Çelebi Ortaokulu önünde karşılaşan Barış Mahallesi muhtarı ve adayı Sait Aydemir ile aynı mahalleden muhtar adayı Nevzat Pektaş arasında seçim nedeniyle çıkan tartışmada Aydemir'in kardeşi ve oğlu yaralandı.

Çüngüş ilçesinde Keleşevleri Mahallesi'nde muhtarlık seçimi dolayısıyla Yiğit ve Gül aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgada dönüştü. Olayda yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dicle ilçesinin Uluçeşme Mahallesi'nde oy verme esnasında A.Y. ve M.S.Y. arasındaki kavgada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kocaköy ilçesinin Bozbağlar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 6 kişi hastanelere sevk edildi.

TAŞ VE SOPALARLA YARALANDILAR

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde 2 muhtar adayı arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3, Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesinde Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan kavgalarda yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da merkez Haliliye ve Karaköprü ile Eyyübiye, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtar adaylarının tarafları arasında kavga çıktı. Kavgalarda taş ve sopayla darbedilen 12 kişi hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde muhtar adaylarının yakınları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Bir kişinin darp sonucu hafif yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada ise 2 kişi yaralandı.