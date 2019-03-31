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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 16:19

Bakan Albayrak oyunu kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, oylarını Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oyunu kullandı. Bakan Albayrak, eşi Esra Albayrak ile oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

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