Bakan Albayrak oyunu kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oyunu kullandı. Bakan Albayrak, eşi Esra Albayrak ile oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oyunu kullandı. Bakan Albayrak, eşi Esra Albayrak ile oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
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