31 Mart Kütahya yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Kütahya'da oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 13 ilçenin yer aldığı Kütahya'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Kütahya seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Merkez, Pazarlar, Şaphane, Simav ve Tavşanlı seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Kütahya yerel seçim sonuçları...

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31 MART KÜTAHYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kütahya seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu: %

CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci: %

Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Evren: %

MHP Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık: %

İYİ PARTİ Kütahya Belediye Başkan adayı Aynur Sezer: %

KÜTAHYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Kütahya ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Altıntaş:

Aslanapa:

Çavdarhisar:

Domaniç:

Dumlupınar:

Emet:

Gediz:

Hisarcık:

Merkez:

Pazarlar:

Şaphane:

Simav:

Tavşanlı:

2014 KÜTAHYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Kütahya yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Kütahya yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 48,9

MHP: % 46

SP: % 2,4

CHP: % 1,6

2009 KÜTAHYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 62,00

MHP: % 16,60

CHP: % 8,30

SP: % 7,60

KÜTAHYA HAKKINDA

Kütahya, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan ve 970 m'lik rakıma sahip olan şehirdir.

Şehrin kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilemese de bulunan kalıntılara göre M.Ö. 3000'li yıllar olarak kabul edilmektedir. Şehre yerleşen ilk uygarlık Friglerdir. M.Ö. 1200'lerde Anadolu'ya gelen Frigler, Hitit İmparatorluğu topraklarına girerek örgütlendiler ve bir devlet oldular.

M.Ö. 676'da Kimmerler, Frigya'yı bozguna uğratarak Kütahya şehrine ve çevre bölgelerinin yeni sahibi oldu.

Lidya Kralı Alyattes, tahta çıktığında Kütahya'yı Kimmerlerden aldı. M.Ö. 546'da Persler, Lidya ordusunu mağlubiyete uğrattı ve Anadolu'yu istila etti. M.Ö. 334'te Biga Çayı yakınlarında Persleri yenilgiye uğratan İskender, bölgede egemen oldu.

M.Ö. 133'te Roma yönetimine geçen Kütahya, piskoposluk merkezi haline getirildi. 1071'de Malazgirt Meydan Savaşı'nda Bizans'ın kaybetmesiyle Kütahya ele geçirildi ve Türk yurdu oldu.

1097'de Haçlıların saldırısına uğrayan Kütahya, kaybedilse de İkinci Kılıç Arslan tarafından geri alındı.

1381'de Kütahya ve yöresi Osmanlılar'a geçince Yıldırım Bayezid burada vali olarak görev yapmaya başladı.

Günümüzde Kütahya şehrinde, 2015 nüfus sayımı verilerine göre 256.587 kişi yaşamaktaydı. Nüfusun 236.096'sı şehir merkezlerinde, 20.491'i ise kır ve dağlık alanlarda yaşamaktadır.