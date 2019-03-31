Milyonlarca seçmen il ve ilçe belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde oy verme işlemi 17.00'de sona ererken, sandıkların kapanması ile birlikte de sayım işlemi başladı. Yerel seçimlerde sonuçların en çok merak edildiği illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'un ilçelerinin seçim sonuçları da en çok aranan konuların başında geliyor. İstanbul Tuzla 2019 yerel seçimini kim kazandı? İstanbul Tuzla 2019 seçimlerini hangi parti kazandı? AK Parti, CHP, SP kim önde?

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