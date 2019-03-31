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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 18:50

Tuzla 2019 sonuçları! , , kim önde?

31 Mart 2019 Tuzla i kim kazandı? yerel ler için sandık başına gitti. Yaklaşık 57 milyon seçmenin oy kullanabileceği seçimde İstanbul'un ilçelerini hangi partilerin kazandığı merak konusu oldu. Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği İstanbul'da yerel seçim sonuçları merak ediliyor. 'da seçimi hangi parti kazandı? İşte İstanbul Tuzla seçim sonuçları...

İstanbul Tuzla 2019 yerel seçim sonuçları!

Milyonlarca seçmen il ve ilçe belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için sandık başına gitti. genelinde oy verme işlemi 17.00'de sona ererken, sandıkların kapanması ile birlikte de sayım işlemi başladı. lerde sonuçların en çok merak edildiği illerin başında geliyor. İstanbul'un ilçelerinin sonuçları da en çok aranan konuların başında geliyor. 2019 yerel seçimini kim kazandı? İstanbul Tuzla 2019 seçimlerini hangi parti kazandı? , , kim önde?

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