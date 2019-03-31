Milyonlarca seçmen il ve ilçe belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde oy verme işlemi 17.00'de sona ererken, sandıkların kapanması ile birlikte de sayım işlemi başladı. Yerel seçimlerde sonuçların en çok merak edildiği illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'un ilçelerinin seçim sonuçları da en çok aranan konuların başında geliyor. İstanbul Pendik 2019 yerel seçimini kim kazandı? İstanbul Pendik 2019 seçimlerini hangi parti kazandı? AK Parti, CHP, SP kim önde?
İstanbul Pendik 2019 yerel seçim sonuçları! AK Parti, CHP, SP kim önde?
31 Mart 2019 İstanbul Pendik yerel seçimi kim kazandı? Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Yaklaşık 57 milyon seçmenin oy kullanabileceği seçimde İstanbul'un ilçelerini hangi partilerin kazandığı merak konusu oldu. Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği İstanbul'da yerel seçim sonuçları merak ediliyor. İstanbul Pendik'te seçimi hangi parti kazandı? İşte İstanbul Pendik seçim sonuçları...
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