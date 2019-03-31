31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Isparta'da oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 13 ilçenin yer aldığı Isparta'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Isparta seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Merkez, Şarkikaraağaç, Senirkent, Sütçüler, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART ISPARTA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Isparta seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen: %

Vatan Partisi Isparta Belediye Başkan adayı İbrahim Perçin: %

Saadet Partisi Isparta Belediye Başkan adayı Faruk Algınkılınç: %

BBP Isparta Belediye Başkan adayı Levent Aybatılı: %

İyi Parti Isparta Belediye Başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu: %

ISPARTA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Isparta ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Aksu:

Atabey:

Eğirdir:

Gelendost:

Gönen:

Keçiborlu:

Merkez:

Şarkikaraağaç:

Senirkent:

Sütçüler:

Uluborlu:

Yalvaç:

Yenişarbademli:

2014 ISPARTA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Isparta yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Isparta yerel seçim sonuçları...

MHP: % 44,5

AK PARTİ: % 39,9

CHP: % 10

SP: % 3

BBP: % 0,7

HDP: % 0,6

2009 ISPARTA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

MHP: % 38,70

AK PARTİ: % 31,90

DP: % 17,00

SP: % 6,60

CHP: % 2,20

BBP: % 1,40

DSP: % 1,10

DTP: % 0,70

ISPARTA HAKKINDA

Isparta, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, 8.933 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Isparta'nın tarihi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Isparta'nın önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Pisidia'ya M.Ö. 2000'li yıllarda Luvi ve Arzava adlı toplumlar yerleşmiş, ardından bölgeye M.Ö. 1200'lered Frigler, Lidyalılar, Persler ve Makedonyalılar hakim olmuştur.

M.Ö. 323'te Büyük İskender'in ölümüyle Roma hakimiyetine giren Isparta 1204'e kadar Romalılar tarafından yönetilmiştir.

1204'te Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına katılan Isparta, 1300'de Hamitoğulları Beyliği ve 1391'de de Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altına girmiştir. II. Murad döneminde kesin olarak Osmanlı toprağı olan Isparta, 16. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ticaret pazarlarından biri haline gelmiştir.

Günümüzde ise 2015 verilerine göre 235.456 kişinin yaşamış olduğu Isparta'da ekonomi gül üretimi, gül ürünleri ve pamuk ticaretinden sağlanmaktadır. Dünyanın en kaliteli gül çiçekleri Isparta'da yetişmektedir ve Dünya Gül Üretimi'nin yaklaşık %65'lik kısmı burada karşılanır.