Vahap Seçer kimdir, nereli, kaç yaşında? Yerel seçimlere saatler kala Belediye Başkan Adayları hakkındaki bilgiler seçmenler tarafından oldukça merak ediliyor. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer bunlardan bir tanesi olarak göze çarpıyor. Vahap Seçer; 5 Ekim 1963 tarihinde Tarsus'ta doğdu. İlköğrenimini Tarsus Hürriyet İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini Cengiz Topel Lisesi'nde yapan Seçer, liseyi Adana'da Motor Teknik Lisesi'nde yükseköğrenimini ise Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı.

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer; 5 Ekim 1963 tarihinde Tarsus'ta doğdu. İlköğrenimini Tarsus Hürriyet İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini Cengiz Topel Lisesi'nde yapan Seçer, liseyi Adana'da Motor Teknik Lisesi'nde yükseköğrenimini ise Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı. Vahap Seçer, evli 2 çocuk sahibidir. DSP ve CHP'nin il ve ilçe örgütlerinde ilçe başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği de dahil, her kademede görev almıştır. CHP 23. Dönem Mersin Milletvekili olarak görev almıştır.

MERSİN TARİHİ



Klasik devirde Klikya olarak adlandırılan Mersin'in tarihten önceki devirlerden beri önemli bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Yumuktepe ve Gözlükule'de yapılan kazılarda en alt tabaka olarak "Neolitik Devir" tespit edilmiştir. Yöre Neolitik Dönemden sonra Maden Devri ve Tunç Devri arasına bir geçiş yapmıştır. Yörede sırası ile Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar hüküm sürmüş, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının XV. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir.

I. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerinin istilasına uğrayan Mersin, Milli Mücadele ile 3 Ocak 1922'de tekrar Türk hâkimiyetine girmiştir. 1924 yılında Mersin Adıyla Vilayet olmuş, 1933 yılında da Merkezi Silifke olan İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla İl'in ismi yeniden Mersin olmuştur.