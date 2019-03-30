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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 17:28

kimdir, nerelidir? ?

kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye için sandık başına gidiyor. Yerel de en kritik illerden biri olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Bu ilçelerden biri de olarak göze çarpıyor. Oy verecek vatandaşlar AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı'nın kim olduğunu merak ediyor. İşte İlhan Ocaklı'nın özgeçmişi...

AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı kimdir?

31 Mart ine günler kala partilerin ilçelerinin belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart inde AK Parti İlçe Başkanı olan , belediye başkan adayı olarak açıklandı. , nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

İLHAN OCAKLI KİMDİR?
1971 Sakarya Akyazı doğumlu ilköğrenimini Akyazı'da 1989 Yılında Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu üniversite öğrenimini Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Siyasi hayatına 2004 Yerel seçimlerinde SKM. Başkan yardımcılığı 2004 genel seçimlerinde SKM. Başkanlığı ve ilçe siyasi ve hukuki işler Birim Başkanlığı 2009 yerel seçimlerinde SKM Başkanlığı 01 Ekim 2009 Tarihi itibariyle İçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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