31 Mart seçimlerine günler kala partilerin İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Şile İlçe Başkanı olan İlhan Ocaklı, belediye başkan adayı olarak açıklandı. İlhan Ocaklı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

1971 Sakarya Akyazı doğumlu ilköğrenimini Akyazı'da 1989 Yılında Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu üniversite öğrenimini Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Siyasi hayatına 2004 Yerel seçimlerinde SKM. Başkan yardımcılığı 2004 genel seçimlerinde SKM. Başkanlığı ve ilçe siyasi ve hukuki işler Birim Başkanlığı 2009 yerel seçimlerinde SKM Başkanlığı 01 Ekim 2009 Tarihi itibariyle İçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.