CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kimdir, nereli sorularının yanıtı...

CHP ARDAHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FARUK DEMİR KİMDİR?

Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.

1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı. Bu görevi 1999 yılına kadar aralıksız sürdürdü. Bu zaman dilimi içerisinde TRT televizyonlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Sanatçı, halen Başkent Üniversitesi televizyonu Kanal B'nin müzik direktörlüğünü ve aynı kanalda Pazar günleri 21.00 - 23.00 arası yayınlanan Yurdun Sesi programının yayın ve sunuculuğunu yapmaktadır.

MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı olan Faruk Demir, aynı zamanda Ardahan İli Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Sözleri Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan M. Kemal Atatürk'e yazılan "sarı saçlım mavi gözlüm" adında türküyü tekrar hayat kazandırmıştır.