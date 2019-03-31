İstanbul'da sandıkların yüzde 50'si açılmışken Binali Yıldırım'dan yeni bir fotoğraf geldi.
Türkiye nefesini tutmuş seçim sonuçlarına odaklanmışken Binali Yıldırım'dan sürpriz bir fotoğraf paylaşıldı.
"TEŞEKKÜR KONUŞMASI"
Evinde fotoğraflanan Binali Yıldırım'ın elinde bir zarf görülüyor.
Zarfın üzerinde ise "31 Mart teşekkür konuşma" yazdığı görüntülendi.
kalan karakter 1000
Maşallah 1000 Ali Yıldırım Baba.Hayırlı olsun İnşallah.
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