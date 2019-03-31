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  • 31.03.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 21:03

konuşmasını hazırladı!

'da i önde götürürken 'nin adayı 'ın Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta teşekkür konuşmasını hazırladığı görüldü.

'da sandıkların yüzde 50'si açılmışken 'dan yeni bir fotoğraf geldi.

nefesini tutmuş sonuçlarına odaklanmışken Binali Yıldırım'dan sürpriz bir fotoğraf paylaşıldı.

"TEŞEKKÜR KONUŞMASI"
Evinde fotoğraflanan Binali Yıldırım'ın elinde bir zarf görülüyor.

Zarfın üzerinde ise "31 Mart teşekkür konuşma" yazdığı görüntülendi.

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Mehdi Mehdi

Maşallah 1000 Ali Yıldırım Baba.Hayırlı olsun İnşallah.

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cevapla 31.03.2019 20:56
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