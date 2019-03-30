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'u karış karış gezdi

, kampanyası sürecinde kenti karış karış gezdi. Yaklaşık 370 bin adım atarak şehri 2 kez yürüyecek kadar mesafe katetti...

Yıldırım mesai
Cumhur İttifakı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı , ler için hareketli bir kampanya dönemi geçirdi. İstanbul'un bütün ilçelerini ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Ziyaret ettiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, bu sürede yaklaşık 76 bin kişiyle tokalaştı. Selfie'ler ve hatıra fotoğrafları da dahil ortalama 110 bin kare fotoğraf çektirdi. Seçim çalışmaları kapsamında 234 konuşma yaptı. Seçim gezileri boyunca 370 bin adım attı. İstanbul'un bir uçtan bir uca uzunluğunun 135 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Binali Yıldırım'ın şehri iki kez yürüyecek kadar mesafe katettiği anlaşıldı.

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