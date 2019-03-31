31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oyların sayımı devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre; şu ana kadar sandıkların %72.37'si açıldı. Kesin olmayan sonuçlara kazanan isimler de belli olmaya başladı. İşte tüm illerimizden gelen son dakika oy oranları ve AK Parti'nin son durumu...





BİTLİS

Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DBP'li Bitlis Belediye Eş Başkanları Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından da dönemin Valisi Ahmet Çınar Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Bitlis'te bu kez Cumhur itifakı adayı AK Parti'li Nesrullah Tanğlay seçimi kazanarak, yeni başkan oldu.

Nesrullah Tanğlay, ilk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun olan Tanğlay, 23 yıldır ticaretle uğraşıyor. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, Yerel Yönimler Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ISPARTA

Isparta'da toplam 13 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 4'ünde AK Parti, 1'inde CHP kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Isparta'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Atabey - Tevfik Atasoy - AK Parti

Gönen - Osman Kesmen - CHP

Keçiborlu - Yusuf Murat Parlak - AK Parti

Sütçüler - Mustafa Üstün - AK Parti

Yenişarbademli - Mehmet Özata - AK Parti

ERZURUM

Erzurum'da seçim sonucu büyük oranda belli oldu.Erzurum Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti Adayı Mehmet Sekmen 70.bin oy farkla seçimi önde götürüyor. Erzurum'da sandıkların %50'si açılırken %63'le Sekmen önde götürüyor.

KİLİS

Kilis'te de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut Kilis Belediye Başkanlığını kazanıyor. Kilis'te, bugün 229 sandıkta 65 bin 387 seçmen sandığa giderek tercihlerini yaptı. Sandıkların tamamının açıldığı kentte kesin olmayan sonuçlara göre; Kilis Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut, Musabeyli Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Ayhan Yılmaz, Elbeyli Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Süleyman Şimşek, Polateli Belediye Başkanlığı'na ise AK Parti'li Hakkı Çelik seçildi.

KONYA

Konya'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay Konya Belediye Başkanlığını kazanıyor. Konya'da sandıkların %20'si açılırken AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay seçimi %71'le önde götürüyor.



MALATYA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

ELAZIĞ

Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.



NEVŞEHİR

Nevşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.



UŞAK

Uşak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.



​AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı.

KIRIKKALE

Kırıkkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.

ORDU

Ordu'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler seçimi kazanıyor. Ordu'da sandıkların %50'si açılırken Hilmi Güler seçimi %56'yla önde götürüyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ta, Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre 'Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Yarka (56) kazandı. Evli ve 3 çocuk babası iş adamı Mehmet Yarka, resmi olmayan sonuçlara göre, merkez ilçenin 54 bin 272 seçmeninden büyük çoğunluğunun oyunu aldı. Kullanılan oyların yüzde 61'inden fazlasını alan Yarka, en yakın rakibi HDP'nin adayı Hişar Osal'dan iki kat daha fazla oy aldı. Mehmet Yarka, Şırnakspor ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2004 seçimlerinde de AK Parti'nin adayı olarak yerel seçimlere yer katılmıştı. Şırnak'ta 30 Mart 2014 seçimlerini kazanan DBP'li Serhat Kadırhan, bölgedeki terör operasyonlarının ardından görevden alınarak yerine Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atanmıştı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ercan Çimen yeni dönemde de AK Parti'den aday gösterildi. Çimen, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. Gümüşhane'nin Torul, Kürtün, Köse ve Şiran ilçelerinde ise AK Parti belediyeleri kaybetti. Bu ilçelerde MHP'li adaylar kazandı. Torul'da Evren Evrim Özdemir, Köse Turgay Kesler, Şiran Mutlu Özel, Kürtün de ise Enver Şen belediye başkanlığını kazandı.

SİVAS

Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.

RİZE

Rize'de, belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakI adayı AK Parti'li Rahmi Metin kazandı.

BİLECİK

Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Semih Şahin kazandı.

AĞRI

Ağrı'da AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Savcı Sayan, büyük farkla önde götürüyor. Bir önceki seçimde AK Parti'nin yüzde 45 oy aldığı Ağrı'da Savcı Sayan yüzde 50'nin üzerinde oy aldı..

TUNCELİ

Tunceli'de resmi olmayan sonuçlara göre Ovacık Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandı. 2014'teki seçimde HDP Tunceli'de yüzde 42,46 oy alırken, bu seçimde oy oranı yüzde 28'e düştü.



NİĞDE

Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Türkiye bugün yerel seçimde oy kullanmak için sandığa gitti. Ülkenin doğusunda sandıklar 16.00 itibariyle kapanırken diğer yerlerde oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçime Cumhur İttifakı çatısı altında girdi. İşte Cumhur İttifakı'nın saat 20.30 itibariyle en yüksek oy aldığı iller;

BAYBURT: 87.34

ÇANKIRI: 82.66

AKSARAY: 81.71

GÜMÜŞHANE: 79.94

RİZE: 79.26

KASTAMONU: 79.07

KİLİS﻿​​: 79.05

DÜZCE: 76.13

YOZGAT: 75.93

NEVŞEHİR: 73.92