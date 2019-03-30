Afyon'da il ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı

31 Mart 2019 Afyon yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Afyon seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Afyon yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Afyonkarahisar'de 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 447, oy kullanan seçmen sayısı 122.711 geçerli oy sayısı 118.008 oldu.

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AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Afyonkarahisar'de 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 447, oy kullanan seçmen sayısı 122.711 geçerli oy sayısı 118.008 oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimi sonuçlarına göre Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 49,4'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

AFYONKARAHİSAR AK PARTİ ADAYI MEHMET ZEYBEK KİMDİR?

Mehmet Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Merkez Çayırbağ Kasabasında bitirdi. 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesinden 1973-1974 öğretim yılında mezun oldu.

Üniversiteye girişte Meslek Liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini verip Afyon Lisesini tamamladı. 1976 yılında girdiği Üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun oldu.

Gölcük Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Lise çağlarından beri uğraştığı inşaat işleriyle iştigal etti. Halen kendime ait inşaat şirketinde Yap-Sat işleriyle uğraşıyor. Gerek lise gerekse üniversite hayatında MTTB üyesi olarak çalıştı. Mehmet Zeybek, siyasi hayatına Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla; Fazilet Partisinde Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 Yerel Seçimlerinde İl Başkanlığı görevinde yer aldı. AK Parti İl Kurucu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Son kongreden bu tarafa da İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaktaydı. 09.05.2009 tarihinde yapılan İl Kongresinde İl Başkanı oldu.