31 Mart yerel seçimlerine saatler kala heyecan artık doruğa çıktı. Vatandaşlar oy kullanma saatlerini merak ediyor. Peki oy kullanma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart yerel seçim oy kullanma saatleri kaça kadar? Tüm detayları haberimizde sizin için derledik. Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

31 MART OY KULLANMA SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

31 MART OYLAR SAAT KAÇTA SAYILMAYA BAŞLANACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

31 MART KAÇ SİYASI PARTİ SEÇİME KATILACAK?

Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak. YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

31 MART YEREL SEÇİMLERDE NEREDE OY KULLANILACAK?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KAÇ OY KULLANILACAK?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY KULLANILACAK?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Belediye başkanı; belediyenin tüm iç yapısını yöneten ve seçim yöntemi ile belediyenin yönetimine gelen kişidir. Belediye başkanı; il, ilçe ve beldelerde bulunan ve devlet yapısına bağlı olan belediyenin en yetkili tüzel kişisidir.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLERİ NELERDİR?

Belediye başkanı görevleri, belediye başkanı seçildikten hemen sonra kişinin gerçekleştirmeye hazır olması gereken görevlerdir. Adaylığını koyacak kişinin görevinin gerekliliklerini bilmesi önemlidir.

Belediyenin çıkarlarını ön planda tutmak,

Belediyenin teşkilatlarını ve personellerini yönlendirmek,

Belediyenin idari ve mali yönetiminde belirli stratejiler oluşturmak ve bütçenin doğru yönetilmesini sağlamak,

Belediyeyi resmi bir şekilde temsil etmek ya da yerine birini vekil olarak göndermek,

Encüman ile belediye meclisine başkanlık yapmak,

Belediye meclisi tarafından alınan kararları yerine getirmek,

Belediye içinde bulunan tüm kurumların denetimini sağlamak,

Belediyenin hizmet vermekte olduğu halkın ihtiyaç ve huzuruna yönelik çalışmalar yapmak.(Asli Yaptığı Görevlerini reklam amaçlı kullanmaz )

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA OLACAK?

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti

BELEDİYE BAŞKANI KİME BAĞLIDIR?

Belediye başkanıdirekt olarak devlete bağlı olarak çalışmaktadır. Bu durum belediyenin özerk bir kuruluş olmasına yani kararlarını sadece yasalar ışığında vermesine yardımcı olmaktadır. Her devlet kurumunun olduğu gibi belediyeler de denetlenmelidir bu nedenle TC. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadırlar.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREV SÜRESİ NE KADARDIR?

Belediye başkanı seçim ile göreve getirilir. Seçimin ardından en yüksek oy oranına sahip olan bağımsız ya da siyasi aday o andan itibaren belediye başkanıdır ve 5 sene sonunda yenilenecek seçime kadar belediye başkanlığı yapmaya devam eder.

BELEDİYE BAŞKANI NE İŞ YAPAR?

Belediye başkanının en büyük görevi bulunduğu beldedeki sakinler için huzur ortamı yaratmak, beldenin ve halkın ihtiyaçlarına yanıt vermek, buna uygun görüşmeleri gerçekleştirmektir. Belediye başkanı beldesini daha iyi ve daha işlevsel hale getirmek için tüm gereklilikleri sağlamalıdır.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN NEDEN ALINIR?

Belediye başkanları gerekli görülmesi halinde kanunlar ışığında görevden alınabilirler.

Belediye başkanı hiçbir mazeret göstermeden 20 gün görevini yerine getirmezse görevden alınır,

Meclisin feshini sağlayacak bir eylemde bulunursa görevden alınır,

Görevini kötüye kullanırsa görevden alınır,

Deneti komisyonu hakkında suç belirlerse görevden alınır,

Faaliyet raporunda yetersizlikler varsa görevden alınır,

Belediye meclisinin feshi olursa görevden alınır.

Tüm bu süreçler İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup kararlar sonucunda bazen bir gün içinde belediye başkanı görevinden alınırken bazen de bu süreç soruşturma açılarak, başkanın aktif görevden geriye çekilmesi ile de devam edebilir.