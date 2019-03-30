Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma geçti. Adaylar artık son hazırlıklarını yapıyor. Pazar günü sandık başına gidecek millet, yerel yönetimlerde kararını verecek. Zillet İttifakı'nda yer alması nedeniyle tabanından tepki gören Saadet Partisi'nin mitinglerine katılım dibe vurdu.

SP'YE TABANINDAN BÜYÜK TEPKİ

Seçim sürecinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak içerisine giren Saaadet Partisi, tabanından büyük tepki gördü. Örgütün uzantısıyla kurulan ilişki nedeniyle bazı adaylar istifa ederken, mitinglere de bunun yansıması oldu.

MİTİNGE SADECE BİR KİŞİ KATILDI

Elinde mikrofonla ilçe halkına seslenen ve projelerini açıklayan Şirin'i kahvede oturan bir kişi dinlerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ŞANLIURFA ADAYI İTİRAF ETTİ: KANDİL BİZE DESTEK VERİYOR

Saadet Partisi ve HDP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki üst yapılanması ile görüştüğünü ve kendisini desteklediklerini açıkladı.