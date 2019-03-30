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  • 30.03.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 16:12

'nda yer alan 'ne şok! Mitinge sadece bir kişi katıldı

, İyi Parti ve Kandil'in siyasi uzantısı 'nin oluşturduğu 'nın içinde yer alan 'ne tabanından gelen tepkiler sürüyor. 'te SP'nin Yenipazar belediye başkan adayı 'in düzenlediği mitinge sadece bir kişi katıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Türkiye, 31 Mart yerel leri için geri sayıma geçti. Adaylar artık son hazırlıklarını yapıyor. Pazar günü sandık başına gidecek millet, yerel yönetimlerde kararını verecek. 'nda yer alması nedeniyle tabanından tepki gören 'nin mitinglerine katılım dibe vurdu.

SP'YE TABANINDAN BÜYÜK TEPKİ
Seçim sürecinde terör örgütü 'nın siyasi kanadı ile ittifak içerisine giren Saaadet Partisi, tabanından büyük tepki gördü. Örgütün uzantısıyla kurulan ilişki nedeniyle bazı adaylar istifa ederken, mitinglere de bunun yansıması oldu.

MİTİNGE SADECE BİR KİŞİ KATILDI
Elinde mikrofonla ilçe halkına seslenen ve projelerini açıklayan Şirin'i kahvede oturan bir kişi dinlerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ŞANLIURFA ADAYI İTİRAF ETTİ: KANDİL BİZE DESTEK VERİYOR
Saadet Partisi ve HDP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki üst yapılanması ile görüştüğünü ve kendisini desteklediklerini açıkladı.

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