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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 21:11

'nin bir adayı daha çekildi!

Saadet Başkan , "Bu süreçte 'nin tutumunu doğru bulmadığım için belediye başkan adaylığından çekildim ve partiden istifa ettim" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin bir adayı daha çekildi!

Saadet Başkan , adaylıktan çekildi ve partisinden istifa etti.

Tokay yaptığı açıklamada, 'nin kendi düşüncesine uygun olmayan bir tutum sergilediğini söyledi.

Yerel seçime iyi hazırlandığını ve çeşitli projelerini açıkladığını vurgulayan Tokay, "Fakat gidişat hiç hoşuma gitmiyor. Parti yönetiminin değişik düşünceler içerisinde olduğunu gördüm. Bu süreçte Saadet Partisi'nin tutumunu doğru bulmadığım için belediye başkan adaylığından çekildim ve partiden istifa ettim." ifadelerini kullandı.

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