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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 16:26

kimdir, nerelidir? Belediye Başkan Adayı ?

Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerde en kritik illerden biri olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Bu ilçelerden biri de Çekmeköy olarak göze çarpıyor. Oy verecek vatandaşlar Ahmet Poyraz'ın kim olduğunu merak ediyor. İşte Ahmet Poyraz'ın özgeçmişi...

Ahmet Poyraz kimdir, nerelidir? AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz kaç yaşında?

31 Mart yerel seçimleri için partiler büyükşehir belediye ve ilçe başkan adaylarını belirledi. Belediye Başkan adayı Çekmeköy'ün mevcut belediye başkanı oldu. Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevini yürüten ?

AK PARTİ ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET POYRAZ KİMDİR?
Ahmet Poyraz 1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.

Tahsil hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize'de sürdürmüştür. Ahmet Poyraz küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışmıştır. İş hayatının yanında toplumsal meselelerle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır.

İki dönem bu görevi başarıyla yürütmüş ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır. Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır.

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