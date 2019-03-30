Ahmet Poyraz kimdir, nerelidir? AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz kaç yaşında?

31 Mart yerel seçimleri için partiler büyükşehir belediye ve ilçe başkan adaylarını belirledi. AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Çekmeköy'ün mevcut belediye başkanı Ahmet Poyraz oldu. Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Poyraz kimdir?

AK PARTİ ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET POYRAZ KİMDİR?

Ahmet Poyraz 1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.

Tahsil hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize'de sürdürmüştür. Ahmet Poyraz küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışmıştır. İş hayatının yanında toplumsal meselelerle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır.

İki dönem bu görevi başarıyla yürütmüş ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır. Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır.