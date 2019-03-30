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  • 31.03.2019 02:33
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 02:36

Başkan Erdoğan'dan açıklaması

Başkan , tutanaklar 'na () teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca vatandaşları ların başında olmaya davet etti.

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