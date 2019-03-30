Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Seçim günü sandıklar kurulup oy kullanma işlemi tamamlanıncaya, tutanaklar YSK'ya teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca sizleri sandıkların başında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.