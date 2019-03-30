AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Deniz Kökten hakkındaki biyografi şu şekilde;

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

Deniz Köken 1964 yılında Ordu'da doğdu.

İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984-1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 1994 Yerel seçimlerinde Eyüp Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1994–2004 yılına kadar devam eden on yıllık bu süreçte, Eyüp Sultan için gerçekleştirilen başarılı projelere imza attı.

1994 Yerel seçimlerinde Eyüp ilçesi ve Büyükşehir Meclis Üyesi olan Köken, 1994–1999/1999–2004 yılları arasında iki dönem bu meclislerde Bütçe ve Tarife komisyonlarında üyelik ve başkanlık yaptı. Bu yıllar arasında Eyüp Spor Kulüp Başkanlığı da yapan Köken, müziğe olan ilgisi sebebiyle Eyüp Musiki Vakfı kurucu üyeliği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı kurucu üyeliği gibi çeşitli sosyal faaliyetler içinde bulundu.

2004 yerel seçimlerinde Kâğıthane ilçesinden 3. dönem tekrar Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçilen Deniz Köken, Tarife Komisyonu Başkanı iken istifa ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu dönemde Antalya'yı dünya şehri yapma yolundaki projeler arasında, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal belediyecilik kapsamında geliştirdiği büyük projelerden; Antalya Sosyal ve Psikolojik Eğitim Merkezi (ASPEM) adı altında ailelere yönelik hizmetler ve ayrıca kadın sığınma evi, evde hasta-yaşlı bakımı, huzurevi-aşevi inşası ve işletimi, 400 kişilik engelli rehabilitasyon merkezi yapımı işlerini hayata geçirdi.

Ayrıca, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme (ASMEK) kursları adı altında, yılda 15 bin kişiye sanat ve meslek edindirmenin yanı sıra, iş kollarına ara eleman yetiştirme konusunda da başarılı çalışmalara imza atmıştır. Başkanlığını yaptığı Antalya Büyükşehir Belediyespor Kulübü öncülüğünde her evden bir sporcu kampanyasını başlattı. Basket, güreş, atletizm gibi branşlarda ulusal ve uluslararası derecelerin kazanılmasında pay sahibi oldu.