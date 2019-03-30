Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul'da yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Bakırköy Belediye Başkan Adayı Bülent Kerimoğlu kimdir, nereli sorularının yanıtı...

CHP BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BÜLENT KERİMOĞLU KİMDİR?

Hali hazırda Bakırköy Belediye Başkanı görevinde bulunan Doktor Bülent Kerimoğlu 1970 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Aslen Ardahanlı olan Bülent Kerimoğlu ilk, orta ve liste öğrenimini Ankara'da tamamladı ve 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden "doktor" olarak mezun oldu.

1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council (UK)'ın deniz aşırı ülkelere verdiği bursu kazanarak, 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde "research fellow" olarak çalıştı.

1999 yılında Diyarbakır'da askerlik görevini tamamladı.

10 yılı aşkın bir süre İstanbul'un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy'de özel bir hastanede görev yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyesidir.

2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.