Şükrü Genç kimdir, nereli? CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç kaç yaşındadır?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul'da yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç kimdir, nereli sorularının yanıtı...

CHP SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞÜKRÜ GENÇ KİMDİR​?

Şükrü Genç, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1954 yılında doğdu.

İlköğrenimini Rumelihisarı semtindeki Şair Nigar İlkokulu'nda (1965), orta öğrenimini Emirgan Ortaokulu'nda (1969), lise öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesi'nde (1973) tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi-Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü'ne (1974–1975) devam etti. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümü'nden 1982–1983 döneminde mezun oldu.

Öğrenimi süresince Boğaziçi Üniversitesi'nde, mezuniyetinden sonra da Libya'da iki yıl çalıştı. 1985'te askerlik hizmetini yapmak üzere Türkiye'ye döndü. Askerlik hizmetini Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak tamamladı.

Askerliğini bitirdikten sonra Irak'ta bir inşaat firmasında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. 1987 yılının ikinci yarısında Türkiye'ye döndü ve 2 yıl özel sektörde profesyonel yönetici olarak çalıştı. 1989 yılında kendi şirketini kurdu. Türkiye'de ve yurtdışında, özel sektöre sanayi binaları ve çeşitli inşaat işleri yaptı. İş hayatı yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Siyasete 1988 yılında başlayan Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) üyelik, ilçe-il-kurultay delegeliği, 1994–1999 yıllarında Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Sarıyer Belediye Başkan adayı oldu. CHP'nin seçimi kazanmasıyla 3 Nisan 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Şükrü Genç 4 torun sahibidir.