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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 02:25

, nereli? CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı dır?

31 Mart'ta Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerde en kritik illerden biri İstanbul olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar şimdi CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı , nereli sorularına yanıt arıyor.

Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul'da yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı , nereli sorularının yanıtı...

CHP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

12 Kasım 1973'de Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. 26 yıldır Kadıköy'de yaşayan, Fenerbahçe Kongre üyeliği de bulunan Şerdil Dara Odabaşı, 1999 yılında kurduğu kendi hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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