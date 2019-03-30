31 Mart seçimlerine günler kala partilerin belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun oldu! AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun kimdir, nereli, kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...

ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR?

1972 yılında Adıyaman'da doğan Abdurrahman Dursun; ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek üniversite eğitimini tamamladı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Dursun'un aktif siyaset hayatı da bu yılda başladı. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçildi. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonlarında görev yapan Dursun, Yerel Yönetimler 2. bölge başkanlığı görevinde bulundu.

7 Haziran ve 1 Kasım 2016 genel seçimlerinde, İstanbul 3. bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü.

2009-2018 yılları arasında Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak bulunan Dursun, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yaptı.

Birlik Vakfı mensubu olup, bu vakıfta Hukukçular Kulübü Başkanlığı yaptı. Halen Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı ve Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerine devam etmektedir.

İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yapmaktadır.30 Mart 2018 de yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçildi. Dursun evli ve iki çocuk sahibidir.