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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 17:19

kimdir, nerelidir? Belediye Başkan Adayı ?

Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye için sandık başına gidiyor. Yerel de en kritik illerden biri olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Bu ilçelerden biri de Sultanbeyli olarak göze çarpıyor. Oy verecek vatandaşlar Hüseyin Keskin'in kim olduğunu merak ediyor. İşte Hüseyin Keskin'in özgeçmişi...

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin kimdir?

31 Mart ine günler kala partilerin belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart inde Belediye Başkanı yeniden aday gösterildi. AK Parti belediye Başkan adayı Hüseyin Keskin'in nereli, kaç yaşında? İste detaylar...

HÜSEYİN KESKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1972 yılında Erzincan'da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yaptı. 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. Bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'na seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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