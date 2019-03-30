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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 16:05

kimdir, nerelidir? Beykoz Belediye Başkan Adayı ?

Beykoz Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye için sandık başına gidiyor. Yerel lerde en kritik illerden biri olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Bu ilçelerden biri de Beykoz olarak göze çarpıyor. Oy verecek vatandaşlar Murat Aydın'ın kim olduğunu merak ediyor. İşte Murat Aydın'ın özgeçmişi...

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın kimdir?

31 Mart ine 2 gün kaldı. Türkiye'de yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adayların kim olduğunu tekrar merak etmeye başladı. İşte Beykoz Belediye Başkan adayı ...

MURAT AYDIN KİMDİR?
1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2004, 2009 ve 2014 yerel lerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dördüncü kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

1985 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilenen Aydın, 2011 yılında "Yeryüzünden Portreler" ve 2018 yılında da "An'a Tanıklık" adlı kişisel sergilerini açtı.

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