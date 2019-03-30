Oy verme işlemi saat kaçta yapılacak? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanılacak sandıklar belirlendi. Vatandaşlar, nerede oy kullanacaklarını öğrendikten sonra oy kullanma saatlerini araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayınlanan takvimde oy başlangıç saatleri belirlendi. Peki, 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi saat kaçta başlıyor? İşte 2019 yerel sçeimler için oy kullanma başlangıç ve bitiş saatleri...
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Oy verme saatleri illere göre değişiklik gösteriyor.
Aşağıdaki illerde oy kullanma işlemleri saat 07.00 - 16.00 saateri arasında gerçekleşecek.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.
Yukarıda adları yazılı illerin dıışında kalan illerde ise oy kullanma işlemleri 08.0 - 17.00 saatleri arasında yapılacak.
PARTİLERİN BİRLEŞİK OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Birinci Sırada: Saadet Partisi
İkinci Sırada: Bağımsız Türkiye Partisi
Üçüncü Sırada: Türkiye Komünist Partisi
Dördüncü Sırada: Vatan Partisi
Beşinci Sırada: Büyük Birlik Partisi
Altıncı Sırada: Hür Dava Partisi
Yedinci Sırada: Cumhuriyet Halk Partisi
Sekizinci Sırada: Adalet ve Kalkınma Partisi
Dokuzuncu Sırada: Demokrat Parti
Onuncu Sırada: Milliyetçi Hareket Partisi
On birinci Sırada: İyi Parti
On ikinci Sırada: Halkların Demokratik Partisi
On üçüncü Sırada: Demokratik Sol Parti
31 MART 2019 PAZAR GÜNÜ KULLANILACAK OYLAR
|Büyükşehir Olan İllerde Kullanılacak Oylar
|Büyükşehir Olmayan İllerde Kullanılacak Oylar
|Köylerde Kullanılacak Oylar
|Büyükşehir Belediye Başkanı
|İl Genel Meclisi Üyeliği
|İl Genel Meclisi Üyeliği
|Belediye Başkanı
|Belediye Başkanı
|Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi
|Belediye Meclisi Üyeliği
|Belediye Meclisi Üyeliği
|Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
|Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
Mersin
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Tekirdağ
Trabzon
Şanlıurfa
Van
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