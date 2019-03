Oy verme işlemi saat kaçta yapılacak? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanılacak sandıklar belirlendi. Vatandaşlar, nerede oy kullanacaklarını öğrendikten sonra oy kullanma saatlerini araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayınlanan takvimde oy başlangıç saatleri belirlendi. Peki, 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi saat kaçta başlıyor? İşte 2019 yerel sçeimler için oy kullanma başlangıç ve bitiş saatleri...

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Oy verme saatleri illere göre değişiklik gösteriyor.

Aşağıdaki illerde oy kullanma işlemleri saat 07.00 - 16.00 saateri arasında gerçekleşecek.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Yukarıda adları yazılı illerin dıışında kalan illerde ise oy kullanma işlemleri 08.0 - 17.00 saatleri arasında yapılacak.

PARTİLERİN BİRLEŞİK OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Birinci Sırada: Saadet Partisi

İkinci Sırada: Bağımsız Türkiye Partisi

Üçüncü Sırada: Türkiye Komünist Partisi

Dördüncü Sırada: Vatan Partisi

Beşinci Sırada: Büyük Birlik Partisi

Altıncı Sırada: Hür Dava Partisi

Yedinci Sırada: Cumhuriyet Halk Partisi

Sekizinci Sırada: Adalet ve Kalkınma Partisi

Dokuzuncu Sırada: Demokrat Parti

Onuncu Sırada: Milliyetçi Hareket Partisi

On birinci Sırada: İyi Parti

On ikinci Sırada: Halkların Demokratik Partisi

On üçüncü Sırada: Demokratik Sol Parti

31 MART 2019 PAZAR GÜNÜ KULLANILACAK OYLAR



Büyükşehir Olan İllerde Kullanılacak Oylar Büyükşehir Olmayan İllerde Kullanılacak Oylar Köylerde Kullanılacak Oylar Büyükşehir Belediye Başkanı İl Genel Meclisi Üyeliği İl Genel Meclisi Üyeliği Belediye Başkanı Belediye Başkanı Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi Belediye Meclisi Üyeliği Belediye Meclisi Üyeliği Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti

BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

Mersin

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Kahramanmaraş

Mardin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Tekirdağ

Trabzon

Şanlıurfa

Van