CHP 24 Mart Pazar günü Yenikapı’da miting yapmaktan vazgeçmiş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin; 24 Mart Pazar günü Yenikapı'da miting yapmak için Fatih İlçe Seçim Kurulu'na başvurduğu, Fatih İlçe Seçim Kurulu'nun miting için alanının CHP'ye tahsis edilmesine karar verdiği ancak CHP'nin miting yapmaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.

KURA SONUCU YENİKAPI MİTİNG ALANI CHP'YE TAHSİS EDİLDİ

AK Parti ve CHP; 31 Mart yerel seçimleri kapsamında 24 Mart 2019 tarihinde İstanbul Yenikapı'da miting düzenlemek için Fatih İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 15 Mart 2019 tarihinde çekilen kura sonucunda, 24 Mart Pazar günü miting yapması için alanın CHP'ye tahsis edilmesine karar verildi.

CHP MİTİNG YAPMAKTAN VAZGEÇTİ, ALANIN AK PARTİ'YE TAHSİS EDİLMESİ İÇİN FERAGATTA BULUNDU

CHP Fatih İlçe Başkanlığı; Yenikapı'da miting yapmaktan vazgeçti ve 17 Mart 2019 tarihinde Fatih İlçe Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede, kendilerine tahsis edilen sürenin AK Parti tarafından kullanılmak üzere haklarından feragat ettiği ifade edildi.

Bunun üzerine AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı, 18 Mart 2019 tarihinde Fatih İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu ve söz konusu feragatı kabul ettiklerini, Yenikapı miting alanının partileri adına tahsis edilmesini talep etti.

"HER İKİ PARTİNİN ANLAŞMASI HALİNDE YENİKAPI MİTİNG ALANI KULLANIMININ TAHSİSİ DEĞİŞİR"

Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı; 298 sayılı yasa ile Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019/1119 sayılı kararı göz önüne alarak iki partinin anlaşması halinde tahsisin buna göre yapılacağına hükmetti.

Kararda; şöyle denildi:

"Her iki partinin anlaşması halinde Yenikapı miting alanı kullanımının tahsisi değiştirebileceği 298 sayılı yasa ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019/1119 sayılı kararından anlaşılmıştır. Daha önce CHP'ne tahsis edilmesine dair kurulumuzun 15 Mart 2019 tarihli 64 sayılı kararımızda belirtilen karar kısmındaki 1-b şıkkındaki CHP'ne tahsisine dair kararımızın kaldırılmasına, Yenikapı miting alanının 24 Mart 2019 günü AK Parti'nin kullanımına tahsis edilmesine karar verilmiştir."

ERDOĞAN: "DİĞERLERİ ACABA YENİKAPI'DA NEDEN BÖYLE BİR MİTİNG YAPMADILAR?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diğerleri acaba Yenikapı'da neden böyle bir miting yapmadılar?" sorusunu soran Erdoğan, "Hepsi bir araya gelip niye yapmadılar, neden yapamıyorlar? Tabii bunun bir gerekçesi var. Yoksa bir güven olmuş olsa yaparlar. 'Bir aksilik olursa...' Herhalde bunu düşündüler. 'Biz o mitingin karşılığını aynen biz de orada yaşayamazsak, bu nasıl yorumlanır?' Herhalde bunu düşündüler" DEMİŞTİ.

1 MİLYON 600 BİN KİŞİNİN MİTİNGE KATILDIĞINI AÇIKLADI

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlara hitap etmiş ve "Bugün Sayın Bahçeli ile AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimle, Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapıda'yız. Şu anda aldığım resmi rakam, 1 milyon 600 bin. Demek ki 1 milyon 600 bin tek yürek olduk, tek gönül olduk, bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk" ifadelerini kullanmıştı.

HDP SEÇMENİNİN MİTİNGE GELMESİNDEN Mİ KORKULDU?

CHP'nin; HDP seçmeninin miting alanına gelme ihtimali üzerine Yenikapı mitingini iptal ettiği ifade ediliyor. HDP, 7 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği mitingde, terörist başı Abdullah Öcalan ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yan yana getirilmesi, Kürdistan yazısının Atatürk fotoğraflarının yanında bulunması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Kenan Kıran/Sabah