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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 21:21

olmadan oy kullanılabiliyor mu? ?

31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kaldı. 31 Mart günü Türkiye sandık başına gidecek. Seçim öncesi vatandaşlar olmadan oy kullanılabiliyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte detaylar...

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor mu?

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye sandık başına gidecek. Vatandaşlar seçim öncesinde birçok soruya yanıt arıyor. da bu konular arasında yer alıyor. Peki, ? İşte detaylar...

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİYOR MU?

YSK seçmen sorgulama sayfası sayesinde seçmen bilgi kağıtları olmadan oy kullanılacak adres ve sandık bilgilerini rahatlıkla öğrenilebiliyor.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Oy verme günü yanınıza T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi seçmen listeleri hazırlandı. Seçmen listeleri, 5 Ocak tarihinde muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. 17 Ocak tarihisine kadar askıda duran listeler seçmenlerin incelemesine sunuldu. Seçmenler tarafından seçim kurullarına yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından kesinleşmiş seçmen listeleri YSK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

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