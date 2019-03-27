31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir zaman kaldı. 31 Mart Pazar günü milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Seçime günler kala vatandaşlar oy pusulasını merak etmeye başladı. Bu nedenle 31 Mart yerel seçimlerinde oy pusulası nasıl olacak sorusu merakla araştırılıyor. Sizin için oy pusulası örneğini haberimizde derledik.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaştı. Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.

Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA OLACAK?

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti