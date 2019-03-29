Nur talebeleri 31 Mart kararını verdi

Umum Nur Talebeleri Namına Hz. Bedîüzzaman'ın Hizmetkarı ve Talebesi Hüsnü Bayramoğlu 31 Mart yerel seçimleri öncesi hangi ittifaka destek vereceklerini açıkladı.

"CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLEYİP ŞER ODAKLARINI BOŞA ÇIKARMALIYIZ"

Cennet Vatanımızda istikrarı bozmak ve hükümeti zayıflatmak için her türlü bahane istimal edilip, içerden dışardan türlü türlü şeytanlıklarla kökü dışarda dal ve budakları içerde zındıka komitelerinin memlekette anarşi çıkartmak için çalışmaları zahirken, biz Nur Talebeleri vatan, millet ve İslamiyet namına Cumhurbaşkanımızın intihap ettiği Cumhur İttifakı adaylarını destekleyerek şer odaklarının karanlık hayallerini Allah'ın avn ve inayetiyle boşa çıkarmalıyız. Memleketimizin üzerinde büyük oyunlar oynanırken küçük hesaplar içerisinde olmak ancak gafletin ifadesidir. Müminler ise uyanık olmalıdırlar.

CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEFE KOYMUŞLAR

Bu karar ve irademizi aziz milletimize beyan ederek, halkımızın teyakkuzuna vesile olmayı bir borç biliyoruz. İşte görüyorsunuz Avrupa kafirleri ve Asya münafıkları, ezeli İslam düşmanları hepsi bir araya gelmiş cennet vatanımızı ve Cumhurbaşkanımızı hedefe koymuşlar!

Âlem-i İslam'ın son kalesi ve ümmet-i Muhammed'in ümidi olan Anadolu'da, vatan ve millet ve bu vatandaki hükümet aleyhine müthiş planlar, asayiş ve nizamın tahrib edilmesi için perde altında değil artık alenen çalışmalar yapıyorlar.

Bizler vatanımızın beka mücadelesi verdiği bu dönemde mükerreren ifade ettiğimiz ve umuma neşrettiğimiz gibi bir islam kahramanı olan ve gece gündüz mütemadiyen saldırılara maruz bırakılan fakat bütün enerjisiyle millete hizmetkarlıktan bir an dahi geri durmayıp çalışan Reis-i Cumhurumuzun yanında olup tam desteklemeyi bir vazife biliyoruz.

Muazzez Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi yazmış olduğu bir mektuplarında " Evet biz dini siyasete âlet değil, belki vatan ve milletin dehşetli zararına siyaseti mutaassıbâne dinsizliğe âlet edenlere karşı; bizim siyasete bakmamıza mecburiyet-i kat'iyye olduğu zaman, vazifemiz siyaseti dine âlet ve dost yapmaktır ki, üçyüz elli milyon kardeşlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeşlere kazandırmağa sebeb olsun." buyurmakla ittihad-ı islam'a işaret ediyor ve " Elhâsıl: Bize işkence edenlere, siyaseti asabiyetle dinsizliğe âlet etmelerine mukabil; biz de siyaseti dine âlet ve dost yapmakla bu vatan ve milletin saâdetine çalışmışız." diyor. Bizler de bu vatan ve milletin saadetine, islamın inkişafına, ümmetin birliğine çalışan İslam Kahramanı R. Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur ittifakını desteklediğimizi ilan ediyoruz.