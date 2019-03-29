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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aHaber'de ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın moderatörlüğünde gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.



Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



Kamuoyu araştırma değil, oluşturma yapıyorlar. Seçim sonrası kamuoyu araştırmaları için yasa teklifi getirmek istiyoruz.



Kimisi Gezi olaylarıyla hevesleniyor kimisi sarı yelekliler olayıyla hevesleniyor ama bunların hiçbirisi 15 Temmuz gecesi millet iradesiyle ortaya koyulmuş olan duruşu göremiyorlar. Herkes silahların gölgesinde sessiz olmayı tercih etmiştir ama 15 Temmuz bunu yıkmıştır.

(Sezai Temelli'nin skandal Kürdistan açıklaması) Onların bütün aklı acaba bu sistem değişikliğini nasıl engelleriz? sorusudur. Şehitlerimizden haberleri mi yok, emniyet güçlerimizden haberleri mi yok? Bu sessizliğin sebebi bir görevlendirme ışığı altında Türkiye'de bir sistem değişikliğini amaçlayan çevrelerdir. Bu çevreler küresel de olabilir yurt içinde de olabilir.