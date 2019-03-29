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  • 29.03.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 22:28

'den 'ye tepkisi

Sözcüsü Hami Aksoy, 28 Mart Günü Dışişleri Bakanlığı'nın 'LiveatState' başlıklı sosyal medya programına konuk olan ABD'nin ’ın ile İlgili İfadeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Türkiye, birçok ülke gibi, Venezuela’da le işbaşına gelmiş olan , uluslararası hukuka uygun ve ’de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ABD'ye Venezuela tepkisi

'nda yapılan açıklama şöyle;

'nin 'ın Venezuela ile ilişkilerimiz bağlamında hakkında sarfettiği sözler esefle karşılanmıştır.

Türkiye, birçok ülke gibi, Venezuela'da le işbaşına gelmiş olan , uluslararası hukuka uygun ve 'de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır.

Türkiye, dış müdahalelerle ve demokratik olmayan yöntemlerle ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşıdır. Öte yandan, Venezuela ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir.

Türkiye, işbirliği ortağı olarak gördüğü tüm ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar temelinde sürdürecektir.

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