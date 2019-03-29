Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Büyükçekmece 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ferhat Tunç katılmadı. Tunç'u avukatı Damla Koç temsil etti. Tunç'un avukatı Koç, "Müvekkil konser için yurtdışındadır. Yeniden savunma için süre verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme ise 4'üncü celse olmasına rağmen sanık Ferhat Tunç'un savunmasını yapmadığını belirterek hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.