Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.03.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 14:36

hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı hakkında savunmasını yapmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Büyükçekmece 4'üncü 'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan katılmadı. Tunç'u avukatı Damla Koç temsil etti. Tunç'un avukatı Koç, "Müvekkil konser için yurtdışındadır. Yeniden savunma için süre verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme ise 4'üncü celse olmasına rağmen sanık Ferhat Tunç'un savunmasını yapmadığını belirterek hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriFerhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri