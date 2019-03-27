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  • 27.03.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 21:53

’li şehit eşi 'i salondan kovdu!

Zillet İttifakı'nın 'li Başkan Adayı 'a, şehit ailelerine verdiği yemekte bir şehit eşi tepki gösterdi. Bunun üzerine Zeydan Karalar, şehit eşini salondan kovdu. 'nın siyasi uzantısı ile ittifak kuran CHP'nin adayı Karalar'ın bu skandal hareketi büyük tepki gördü. Şehit eşi yaşadığı skandalın ayrıntılarını A Haber'e anlattı.


Millet İttifakı'nın 'li Başkan Adayı 'a, şehit ailelerine verdiği yemekte bir şehit eşi tepki gösterdi.

Karalar, bir otelde verilen yemekte şehit aileleriyle bir araya geldi.

2016'da 'in ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi , Zeydan Karalar'ın konuşma için kürsüde bulunduğu sırada ayağa kalkarak tepki gösterdi.



HDP İLE YAPILAN İTTİFAKA SERT TEPKİ!
Demiryürek, çukur olaylarında eşinin şehit olduğunu belirterek, "Bu hendekler yapılırken ses çıkarmayan insanlarla şu anda birlikte olmanız bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Benim kızım şu anda babasız ve bunca şehidin çocukları babasız. Bana bunun açıklamasını yapar mısınız? Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz?" diyerek salondan ayrıldı.

Salonda bulunan bazı partililerin şehit eşine hakaret etmesi üzerine Karalar, "Boşver boşver, onlar zaten provokasyon için gelmişler." cevabını verdi.

Demiryürek'e partililerin hakaret etmesi nedeniyle bazı şehit aileleri de salonu terk etti.

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