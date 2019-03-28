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  • 28.03.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 17:34

Son dakika: 'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüslerinin () seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

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